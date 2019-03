Pulitzer deve retirar prémios pela "falsa cobertura" da trama russa - Trump

Por Lusa | 03:08

O Presidente norte-americano pediu à comissão dos Prémios Pulitzer que retire os prémios entregues no ano passado aos jornais The New York Times e Washington Post pela "falsa cobertura" de um possível conluio com a Rússia.

"É muito engraçado que o The New York Times e o The Washington Post tenham obtido um Prémio Pulitzer pela cobertura (100% negativa e falsa!) do conluio com a Rússia, quando não houve conluio", escreveu Trump na rede social Twitter.

"Então, foram enganados ou corrompidos? Em ambos os casos, a comissão deve retirar-lhes os prémios", acrescentou.