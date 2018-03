Pyongyang construiu monumentos nos locais de lançamento de mísseis

Por Lusa | 05:35

A Coreia do Norte construiu monumentos nos pontos onde lançou os seus mais recentes e sofisticados mísseis intercontinentais, de acordo com um trabalho publicado hoje baseado em imagens de satélite.

O regime construiu monólitos comemorativos nos locais onde lançou os mísseis Hwasong-14 e Hwasong-15 pela primeira vez, de acordo com um trabalho publicado hoje pela Arms Control Association, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington que pretende promover o controlo de armamento.

Com fotos realizadas entre outubro de 2017 e março deste ano, os analistas localizaram dois monumentos nos pontos onde os lançadores de mísseis foram colocados, lançando os mísseis respetivamente em 04 de julho e 28 de novembro do ano passado em Panghyon (província de Pyongan, Norte) e Pyongsong (Pyongs do Sul).