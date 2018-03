Pyongyang de acordo com conversações intercoreanas na próxima semana - Seul

Por Lusa | 03:18

A Coreia do Norte aceitou hoje manter na próxima semana conversações de alto nível com Seul para abordar questões logísticas relacionadas com a realização em breve de uma cimeira intercoreana, anunciou o Ministério da Unificação sul-coreano.

Cada uma das Coreias enviará na próxima quinta-feira uma delegação de três membros à aldeia fronteiriça de Panmujom, para conversações cujo objetivo será preparar a cimeira intercoreana que deverá decorrer no final de abril, indicou o ministério.

Seul sugeriu que as conversações se realizem no Pavilhão da Unificação, situado do lado norte de Panmujom.