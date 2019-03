Pyongyang descreve como "ataque terrorista" assalto a embaixada em Madrid, em fevereiro

Por Lusa | 05:43

Pyongyang descreveu hoje como um "ataque terrorista" o assalto à sua embaixada em Madrid, em fevereiro, reivindicado por um grupo de opositores do regime, segundo um comunicado divulgado pela agência oficial KCNA.

"Um grave ataque terrorista ocorreu em 22 de fevereiro, durante o qual um grupo armado atacou a embaixada da RPDC", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citando as iniciais do nome oficial do país, Republica Popular Democrática da Coreia.

A representação diplomática norte-coreana foi alvo de um assalto em 22 de fevereiro, alguns dias antes da segunda cimeira, em Hanói, entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.