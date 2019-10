Quadros de Cristiano Mangovo e Malangatana bateram recordes em leilão em Londres

Quadros do angolano Cristiano Mangovo e do moçambicano Malangatana bateram o recorde de venda dos artistas em leilão, na terça-feira, em Londres, superando várias vezes as estimativas iniciais.

"Dia de Felicidade", realizado por Mangovo em 2019 e avaliado inicialmente pela leiloeira britânica Sotheby's entre 5.000 e 7.000 libras (5,6 mil e 7,9 mil euros), foi licitado por 40 mil libras (46.430 mil euros).

Uma outra obra do mesmo artista, nascido em Luanda em 1951, intitulada "Zungueiras de Cana de Açúcar", avaliado pela mesma estimativa, ficou-se por 9.375 libras (10.880 euros).