Quantum Global anuncia arquivamento das acusações contra o seu presidente

A empresa Quantum Global anunciou que as autoridades suíças arquivaram as investigações sobre a utilização de verbas do Fundo Soberano de Angola, considerando que está reposta a reabilitação do seu presidente, Jean-Claude Bastos de Morais.

"Com o fim de todas as investigações, Jean-Claude Bastos deu mais um passo rumo à sua completa reabilitação contra as falsas e infundadas alegações feitas contra si e o Quantum Global Group", lê-se num comunicado colocado no site desta gestora de investimentos.

"O final da investigação contra terceiros segue-se à liberação de Bastos, que estava sob custódia em Angola até final de março, e ao arquivamento de todas as acusações, confirmando-se que nenhuma acusação foi deduzida contra ele ou as suas empresas", acrescenta o comunicado.