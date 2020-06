Quarentena em 27 bairros de Pequim

O número de infeções devido à Covid-19 voltou a aumentar em Pequim, levando a que as autoridades chinesas tivessem de voltar a impor medidas de confinamento. Pelo menos 27 bairros foram classificados como sendo de risco médio, ou seja, os seus moradores não estão autorizados a deixar a cidade.



Já os cidadãos que têm autorização para sair de Pequim só o poderão fazer se apresentarem um teste negativo. Nos dois aeroportos da cidade um total de 1255 ligações aéreas de e para a capital chinesa foram canceladas e os serviços ferroviários reduzidos pelo menos até 9 de julho. A vice-secretária do governo municipal de Pequim anunciou que a cidade passou para o segundo nível de emergência. Entretanto, os representantes da Noruega e da China concluíram que o salmão norueguês não está na origem do surto viral detetado no principal mercado abastecedor de Pequim e da Ásia.









Dois portugueses morrem



Dois portugueses morreram devido à Covid-19 na Cidade do Cabo. Uma das vítimas, um homem de 67 anos, natural de Lisboa, morreu no domingo num hospital da cidade sul-africana.





Estratégia para vacinas



A Comissão Europeia anunciou uma estratégia para acelerar o desenvolvimento, fabrico e comercialização de vacinas contra o coronavírus, que planeia conseguir tratamentos “seguros e eficazes” dentro de um ano.





Novo laboratório



Cabo Verde está a preparar a instalação de um segundo laboratório de testes na Cidade da Praia. O primeiro entrou em funcionamento a 15 de março, e até então as amostras eram analisadas em Portugal.





Controlo de fronteiras



A primeira-ministra da Nova Zelândia entregou a vigilância das fronteiras ao exército, depois de serem registados dois novos casos de infeção pela Covid-19, após 24 dias sem infeções.





Dexametasona é “um avanço científico”





A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que a utilização de dexametasona, fármaco que reduziu a mortalidade em pacientes afetados pela Covid-19, é um “avanço científico” na luta contra a pandemia. O diretor-geral da OMS disse que este é o “primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes” que só conseguem respirar com a ajuda de ventilador.