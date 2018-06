Atriz vibrou com o último jogo da seleção portuguesa e felicitou Ricardo Quaresma pelo golo.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Depois do fantástico golo de trivela marcado por Ricardo Quaresma frente ao Irão no Mundial da Rússia, a atriz Daniela Ruah publicou uma foto dos dois com 17 anos em jeito de homenagem.