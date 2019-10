Quatro autores portugueses candidatos ao prémio literário Astrid Lindgren 2020

Os autores portugueses António Jorge Gonçalves, Catarina Sobral, Maria Teresa Maia Gonzalez e Bernardo P. Carvalho são candidatos ao prémio literário sueco Astrid Lindgren 2020, foi hoje anunciado na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Com exceção de António Jorge Gonçalves, todos os outros autores já tinham figurado anteriormente na lista de nomeados do galardão, que tem um valor monetário de 570 mil euros e pretende reconhecer o trabalho de escritores e ilustradores que trabalhem no universo literário para os mais novos, e de organizações que promovam a leitura.

António Jorge Gonçalves, cujo trabalho visual se divide por várias práticas artísticas, da banda desenhada ao cartoon político, do desenho digital ao vivo à cenografia para teatro, publicou em nome próprio os livros para a infância "Barriga da baleia", "Eu quero a minha cabeça" e "Estás tão crescida".