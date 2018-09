Quatro funcionários de instituição de Viana negam em tribunal maus tratos a jovens

Por Lusa | 13:34

Quatro dos cinco funcionários da Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo, arguidos num processo de maus tratos a jovens, negaram hoje, no início do julgamento, a prática dos crimes de que estão acusados pelo Ministério Público (MP).

Os cinco arguidos, quatro funcionários e a diretora técnica daquela instituição, estão acusados de 35 crimes de maus tratos, ocorridos entre 2015 e 2017.

Na acusação, deduzida em março, o MP considera que "as vítimas são especialmente vulneráveis e que os crimes integram criminalidade violenta", justificada com a "menoridade dos jovens" e pelo facto de "estarem confiados aos arguidos".