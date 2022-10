Pelo menos quatro pessoas morreram e 61 ficaram feridas no incêndio e confrontos na principal prisão de Teerão, capital do Irão, onde estão detidos presos políticos, segundo um balanço divulgado pelas autoridades oficiais.

De acordo com fonte do Centro dos meios de comunicação social do poder judiciário iraniano, citada pela agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim, os quatro mortos tinham sido condenados por roubo.

A maioria dos presos que receberam cuidados de saúde sofreu intoxicação por inalação de fumos.

I lived in Atisaz towers, across from Evin prison. I spoke now to a friend there and could hear-as reflected in this video-cries of 'death to Khamenei' and gunshots. Evin is full of political prisoners, including US citizens. Their families are terrified. pic.twitter.com/Xmvug6w2VK