Quatro pessoas detidas pela PJ por rapto e tortura de mulher em Loures

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas que raptaram uma mulher na localidade de Pinheiro de Loures e a mantiveram em cativeiro durante horas, onde foi torturada e sujeita a diversos crimes de natureza sexual, informou hoje a PJ.

Segundo adianta um comunicado desta polícia, a pronta intervenção da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) da PJ, que contou com a estreita colaboração da Divisão da PSP de Loures, permitiu localizar e libertar a vítima, de 40 anos, e deter, em situação de flagrante delito, dois dos raptores.

De acordo com a PJ, a vítima foi raptada na via pública, com contornos de grande violência, estando presente o seu namorado, o qual seria violentamente espancado e agredido, tendo a mulher sido mantida em cativeiro durante várias horas.