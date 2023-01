Quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, foram resgatados esta segunda-feira na Califórnia, nos EUA, depois do carro em que seguiam se ter despenhado num penhasco com centenas de metros de altura.O carro, um modelo Tesla, caiu após capotar na estrada. Um helicóptero foi necessário para apoiar as equipas de resgate.Os quatro passageiros foram retirados do local com vida. Foram levados para o hospital e encontram-se estáveis.