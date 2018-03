Mais de 400 comboios suprimidos devido à greve

Na Ponte 25 de Abril, o próximo comboio na ponte só vai circular às 14h58.

Por Lusa | 13:06

Quatrocentos e trinta comboios foram suprimidos entre as 00:00 e as 12h00 de segunda-feira devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) por aumentos salariais, disse à Lusa uma fonte da CP - Comboios de Portugal.



"Num dia normal teriam circulado, até entre as 00h00 e as 12h00, 584 comboios, mas devido à greve da IP realizaram-se 154", segundo a mesma fonte.



Na Fertagus, que faz a ligação ferroviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, entre as 00:00 e as 09:39 circularam 16 dos 45 comboios habituais nos dois sentidos.



O próximo comboio na ponte só vai circular às 14h58.



Contactada pela agência Lusa, uma fonte da IP remeteu para mais tarde dados sobre a adesão à greve.



Por sua vez, o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, estimou, cerca das 11:00, uma adesão à greve no setor ferroviário superior a 90%, referindo que no setor rodoviário deve estar próximo desse valor.



Os trabalhadores da IP estão esta segunda-feira em greve para reclamar aumentos salariais de cerca de 4%, encontrando-se a circulação de comboios com "fortes perturbações e supressões", estando salvaguardadas 25% das ligações em Lisboa e no Porto.



Os serviços mínimos definidos preveem 25% da circulação em Lisboa e no Porto, em horário normal e nos serviços Alfa, Intercidades e Internacionais, bem como no comboio da Ponte 25 de Abril (Fertagus).



José Manuel Oliveira explicou anteriormente à agência Lusa que a paralisação foi convocada porque os trabalhadores das empresas do grupo IP não têm qualquer aumento desde 2009 e consideram que não podem esperar pelo final da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).



Os sindicatos reivindicam um aumento imediato na ordem dos 4%, que garanta um mínimo de 40 euros a cada trabalhador.