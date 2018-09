Queda de árvore mata cinco pessoas numa ilha da Guiné-Bissau

Por Lusa | 15:12

A queda de um poilão (árvore de grande porte) num povoado na ilha de Caravela, no sul da Guiné-Bissau, matou cinco pessoas, disse hoje à Lusa Abdulai Silá, administrador do setor.

De acordo com o administrador, a mais alta autoridade do Estado no local, a árvore caiu em cima de jovens que se encontravam a assistir a uma manifestação cultural na ilha.

Há receios de que "algumas pessoas possam estar debaixo do poilão", indicou Abdulai Silá, pedindo socorro a partir de Bissau, já que na ilha não existem serviços dos bombeiros.