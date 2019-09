Queda de elevador em edifício na Av. Casal Ribeiro em Lisboa provoca um morto

Um homem morreu hoje na sequência da queda de um elevador, ao qual fazia manutenção, numa instituição bancária na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta para o acidente foi dado pelas 12:40, tendo sido enviados para o local, "uma dependência bancária do BPI", quatro viaturas dos bombeiros, uma viatura do INEM e 15 operacionais.

De acordo com a mesma fonte, o óbito de um homem, cuja idade ainda se desconhece, foi feito no local pelo INEM.