Quercus diz que Universidade do Porto foi "manipulada" em conferência sobre o clima

Por Lusa | 16:59

O presidente da Quercus, João Branco, disse hoje que a Universidade do Porto está a ser "manipulada" e defendeu mesmo que a instituição devia cancelar a conferência de "negacionistas" das alterações climáticas marcada para sexta e sábado.

Em declarações à Lusa, o ambientalista considera "bastante preocupante e bizarro que a universidade se preste a dar palco a estes indivíduos" que, acrescenta, tem "interesses políticos e económicos", nomeadamente ligados a empresas de exploração de energias fósseis.

Em causa a recente polémica em volta da presença de várias personalidades que negam que os efeitos da ação humana no clima numa conferência organizada pelo Independent Committee on Geoethics na Faculdade de Letras da Universidade do Porto nos dias 07 e 08 de setembro.