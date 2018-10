"Queremos melhorar a vida dos portugueses", diz Costa sobre o Orçamento

Empresas também vão beneficiar da melhoria das condições de investimento, afirma o primeiro-ministro.

19:40

O primeiro-ministro esteve esta terça-feira, 16 de Outubro, no Parlamento a explicar aos deputados do Partido Socialista o Orçamento do Estado para 2019, salientando que este orçamento "tem um objetivo fundamental: melhorar a vida dos portugueses".



António Costa enumerou uma série de medidas que constam no Orçamento do Estado para 2019, entre as medidas que têm como "alvo" as famílias, salientou a redução dos custos com a energia, a redução do IRS, os manuais escolares gratuitos até aos 12.º de escolaridade, etc.

O líder do governo sublinhas que o equilíbro das contas públicas é a trave mestra do documento: "vamos continuar a reduzir o défice e a dívida e aumentar o investimento público".

" Este orçamento melhora a vida dos portugueses", salientou o responsável perante os deputados do seu partido, realçando que este é um orçamento "para todos" os portugueses, contendo medidas que de uma forma mais directa ou indirecta melhoram a situação de todos.



Depois de realçar várias medidas que têm como destinatários as famílias, as empresas, os estudantes e os emigrantes, António Costa salientou que é preciso "assegurar a conclusão deste programa e a irreversabilidade" do crescimento económico do país.