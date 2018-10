"Quero-me lembrar de ti com essa alegria", diz Yannick Djaló em homenagem a irmã

Avançado português lembrou a irmã através de uma publicação, um mês depois de morte violenta durante as festas da Moita.

11:44

O futebolista Yannick Djaló, fez uma homenagem a Patrícia Açucena, durante esta segunda-feira, um mês depois da irmã ser brutalmente atropelada durante as festas da Moita, no Barreiro, em Setúbal.



30 dias depois da morte de Açucena, o jogador publicou um vídeo com a jovem a dançar, na rede social Instagram, onde recorda a irmã com ternura.

"30 dias... Quero me lembrar de ti sempre assim Açu, passe um mês ou mil anos... quero sorrir e contar as tuas patetices quando me lembrar de ti... mesmo que eu suspire e meu coração se entristeça... quero me lembrar de ti com essa tua alegria... minha Açu"(SIC), pode ler-se no texto que se faz acompanhar pelo vídeo da jovem a dançar.

Depois da partilha do avançado, inúmeros 'seguidores' manifestaram o seu apoio e solidariedade.

Recorde-se que Patrícia Açucena, irmã do jogador Yannick Djaló morreu, na madrugada de dia 15 de setembro, após ser brutalmente atropelada nas festas da Moita, distrito de Setúbal.

A jovem, que tinha completado 17 anos em agosto, estava a regressar a casa com um grupo de amigos quando foram surpreendidos por um carro desgovernado. Outro irmão da vítima estava no local e assistiu ao acidente.