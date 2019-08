Questionário a funcionários públicos seguiu modelo usado em países da OCDE - DGAEP

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público diz que o questionário aos funcionários públicos com perguntas sobre se estão hoje mais motivados do que há cinco anos foi construído com referência a modelos usados por outras administrações públicas.

"A construção do questionário é da responsabilidade da equipa de investigadores e teve como referência modelos de questionários de outras administrações públicas, uma vez que são comuns nos países da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]", afirmou hoje fonte oficial da DGAEP em resposta a questões colocadas pela Lusa.

Em causa está a 2.ª edição de um inquérito que foi pela primeira vez lançado em 2015, mas que, desta vez, questiona os funcionários públicos sobre se "o período da 'troika' influenciou negativamente" a sua motivação no trabalho e se a "reposição dos salários afetou positivamente" essa motivação.