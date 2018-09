Quinta edição de Mostra de Cinema Anti-Racista impõe olhar sobre minorias ao Porto

Por Lusa | 15:18

A quinta edição da Mostra Internacional de Cinema Anti-Racista (MICAR) decorre no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, de 04 a 07 de outubro, com um olhar sobre "a questão das minorias".

A mostra, de entrada gratuita mediante levantamento de bilhete, combina filmes recentes com clássicos do cinema, como "12 Homens em Fúria", de Sidney Lumet, para um olhar transversal sobre a descriminação e transgressões de direitos individuais.

À Lusa, Nuno André Silva, um dos programadores do festival e dirigente da SOS Racismo, organização que dinamiza a mostra, explicou que o foco "na questão das minorias" está em linha com as edições anteriores, uma vez que os temas são "sempre mais ou menos os mesmos", ou seja, em torno da descriminação racial.