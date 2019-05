Racismo é o tema de "Preto", peça brasileira em estreia nacional no FITEI

O espetáculo "Preto", encenado por Márcio Abreu, coloca em cena a "dimensão global do racismo", com foco na "fala pública de uma mulher negra", em estreia nacional durante o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).

Com estreia marcada para quinta-feira, pelas 21:00, antes de nova récita à mesma hora na sexta, "Preto" ocupa o palco do Teatro Carlos Alberto, no Porto, refletindo sobre "o que não sabemos, mas queremos afirmar como possibilidade futura: outras formas de habitar o mundo, onde as diferenças brilhem".

Dirigido por Márcio Abreu e com um elenco que vai alternando em palco, e que inclui Felipe Soares, Grace Passô e Nadja Naira, que se juntaram ao encenador para assumir a dramaturgia do espetáculo, o racismo é um dos focos para uma peça inserida no "Foco Brasil" do certame.