Rafael Camacho e Eduardo foram as grandes novidades no treino do Sporting

Os reforços Rafael Camacho e Eduardo foram hoje as grandes novidades no treino da equipa de futebol do Sporting, com os dois jogadores a integrarem pela primeira vez uma sessão de trabalho.

O médio defensivo Eduardo, que jogava no Belenenses, foi hoje oficializado como a quinta contratação dos 'leões', após os anúncios dos avançados Luciano Vietto e Rafael Camacho, este na quinta-feira, e dos defesas Luís Neto e Valentin Rosier.

O médio Eduardo, de 24 anos, chega ao Sporting depois de ter jogado no Belenenses, por empréstimo do Internacional, enquanto Rafael Camacho, internacional sub-20, regressa ao clube que o formou, após ter estado nas últimas três épocas na academia do Liverpool.