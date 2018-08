'Rainha do soul' Aretha Franklin homenageada no Paredes de Coura pelos Jungle

Por Lusa | 03:46

A memória da "rainha do Soul" Aretha Franklin, falecida quinta-feira, subiu ao palco no segundo dia do festival Paredes de Coura através de uma homenagem pelos Jungle que apareceram a preto e branco nos ecrãs do recinto.

A banda britânica criada em 2013 era um nos "nomes fortes" do cartaz da edição de 2018 do festival que decorre até domingo na praia fluvial do Taboão, nas margens do rio Coura, e foram mesmo uma das bandas que mais interagiu com o público.

"Rest in peace, Aretha", foi assim que os Jungle lembraram a cantora norte-americana que faleceu vítima de cancro, tendo conseguido com esta homenagem um dos maiores aplausos da noite.