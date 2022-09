Rainha Isabel II sob supervisão médica. Estado de saúde preocupa médicos

O palácio de Buckingham, em Inglaterra, anunciou, esta quinta-feira, que a rainha Isabel II está sob supervisão médica porque os médicos estão preocupados com a saúde da monarca.



Os familiares da rainha estão a dirigir-se para o Castelo de Balmoral para estar ao lado da monarca de 96 anos. Harry e Meghan, que estavam em Inglaterra para participarem num evento, também estão a caminho do Castelo de Balmoral. O príncipe Carlos e a mulher, Camila, já estão no Castelo.



Desde o final do ano passado que a rainha com o reinado com mais longo de Inglaterra e mais velha do mundo foi aconselhada, pelos médicos, a reduzir os compromissos públicos devido a problemas de "mobilidade.







A primeira-ministra britânica, Liz Truss, escreveu numa publicação na rede social Twitter que os seus pensamentos e o de todas as pessoas no Reino Unido estão com "Sua Majestade" neste momento.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022



Em atualização