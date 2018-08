Letizia e Sofia de Espanha são obrigadas a conviver durante as férias em Palma de Maiorca.

Por Carolina Cunha | 01:30

Tal como manda a tradição, a família real espanhola rumou a Palma de Maiorca para as habituais férias de verão. O descanso começou apenas com Felipe VI, Letizia e as duas filhas, e foi notória a ausência dos reis Juan Carlos e Sofia.Clique na imagem para saber mais