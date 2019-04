Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raio mata seis membros de uma família na província angolana do Uíge

Acidente ocorreu na sequência uma descarga elétrica provocada pelas enxurradas que caem sobre a região.

Uma descarga elétrica provocou a morte a seis pessoas da mesma família e um ferido na província angolana do Uíge, na sequência das enxurradas que caem sobre a região, divulgou hoje o serviço de proteção civil e bombeiros de Angola.



Segundo o comandante provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local, Antônio Cassua, a família encontrava-se em casa quando foi atingida pelo raio, que matou quatro crianças e dois adultos.



O responsável avançou que o ferido já se encontra fora de perigo, salientando que, na terça-feira, uma descarga elétrica provocou também a morte a dois menores e ferimentos noutro, numa das vilas nos arredores da sede municipal do Puri.



Antônio Cassua referiu que desde o início da época chuvosa, em setembro de 2018, os bombeiros registaram a morte de mais de uma dezena de pessoas.