Rali de Portugal: Jari-Matti Latvala desiste com suspensão partida

O piloto finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) desistiu hoje do Rali de Portugal com a suspensão dianteira direita do seu Yaris partida, anunciou a equipa Toyota Gazoo Racing.

"Jari-Matti Latavala não vai alinhar na terceira especial da tarde. Planeamos fazê-lo alinhar outra vez amanhã [domingo]", referiu a assessora de imprensa, Terhi Heloaho, à agência Lusa.

O piloto finlandês tinha dado um toque logo na primeira especial da tarde, na segunda passagem por Vieira do Minho, perdendo nove segundos para o líder e companheiro de equipa, o estónio Ott Tanak.