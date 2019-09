Rali de Portugal recua uma semana em 2020

O Rali de Portugal vai ser disputado uma semana mais cedo em 2020, segundo o calendário oficial do Campeonato do Mundo, divulgado hoje pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Em 2020, Portugal volta a acolher a sexta prova do calendário, mas entre 21 e 24 de maio.

O documento, que inclui 14 jornadas, foi já aprovado pelo Conselho Mundial da FIA através de votação eletrónica.