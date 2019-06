Rangel vê PSD "coeso e determinado" mas pede "suplemento de alma" para outubro

O eurodeputado Paulo Rangel vê o PSD "coeso e determinado" para as legislativas e considera que o resultado das europeias até pode ser "um estímulo" para o partido "tocar a reunir", mas admite ser necessário "um suplemento de alma".

"Eu acho que o partido está coeso, está determinado. Pode ter de fazer um esforço suplementar porque não atingiu os objetivos a que se propunha, é sempre um certo abalo. A dinâmica de vitória para se ter um bom resultado em outubro precisa de um suplemento de alma", defendeu Paulo Rangel, em entrevista à agência Lusa e à Antena Um, em San Sebastián (Espanha), no âmbito de uma reunião do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE).

O cabeça de lista do PSD nas eleições europeias de 26 de maio -- em que o partido manteve os seis eurodeputados, mas teve o pior resultado de sempre em eleições nacionais, abaixo dos 22% - admitiu que será preciso fazer um "maior esforço de mobilização" do que se os sociais-democratas tivessem conseguido eleger sete ou oito eurodeputados.