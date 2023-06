Rapaz de 15 anos e dois adultos feridos em incêndio numa habitação em Abrantes

Um adolescente de 15 anos foi levado ao hospital de Abrantes, para ser observado por precaução. Dois adultos foram assistidos no local, por inalação de fumo.O incêndio começou na sala de uma habitação que ficou "bastante danificada", em Casal Ventoso, Alvega no concelho de Abrantes, adiantou o Comando Sub-regional do Médio Tejo.O alerta para o fogo foi dado pelas 15H20. Para o local foram mobilizados uma dezena de bombeiros da corporação de Abrantes, que rapidamente conseguiram extinguir o incêndio.O serviço municipal de proteção civil de Abrantes acompanhou a situação e foi ao local "uma vez que inicialmente a casa foi dada sem condições de habitabilidade, mas depois veio a verificar-se que uma zona do imóvel ficou intacto e com condições para o agregado familiar ali permanecer", esclareceu o Comando Sub-regional do Médio Tejo.