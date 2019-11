Raquel Infante quer provar que Portugal é mais forte do que a Finlândia

A internacional portuguesa Raquel Infante assumiu hoje a ambição de ajudar Portugal a bater a Finlândia, na qualificação para o Europeu de futebol feminino de 2021, à imagem do que a seleção conseguiu na caminhada rumo ao Euro2017.

Em declarações prestadas na Cidade do Futebol, em Oeiras, no dia que marcou o arranque do estágio para o embate de 12 de novembro, em Vila Nova de Famalicão, a jogadora do Benfica lembrou que a equipa das 'quinas' superou esta oponente na anterior fase de apuramento (vencendo em casa por 3-2 e empatando fora 0-0) para conseguir a inédita presença no Campeonato da Europa e vincou a convicção da equipa em mostrar que o feito não foi obra do acaso.

"A Finlândia não é uma equipa fácil, é uma equipa muito física e forte no jogo aéreo. Os jogos que fizemos anteriormente contra elas não foram fáceis. Tenho a certeza de que elas vêm cá com o pensamento de não terem conseguido ir ao Europeu. Nós também queremos mostrar que não foi por acaso que lhes ganhámos e que a nossa seleção é mais forte. Este vai ser um jogo difícil, mas tenho a certeza de que a equipa se vai apresentar na máxima forma", garantiu.