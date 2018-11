Atriz soprou as velas do seu 36º aniversário.

Por Isabel Laranjo | 06:00

Foi uma noite digna das melhores produções de Hollywood.Com muitos amigos por perto, a maior parte deles famosos, Raquel Strada soprou as velas do seu 36º aniversário.Para celebrar a data em grande, nada como uma festa a condizer. Com o tema ‘Romeu e Julieta’, os convidados lá foram chegando, mais ou menos vestidos a rigor, numa tentativa de recriação dos sumptuosos banquetes da Verona do século XVI.