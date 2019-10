RAR Imobiliária prevê mais do que triplicar lucros em 2020 para 5 ME

A RAR Imobiliária prevê mais do que triplicar o lucro em 2020, para 5,2 milhões de euros, bem como duplicar o volume de negócios para 29 milhões de euros, disse o presidente executivo da empresa.

Focada no segmento alto do mercado, a RAR Imobiliária tem neste momento um projeto em fase de conclusão e prepara-se para lançar mais dois, um na zona de Lisboa e outro no Porto, que em conjunto representam um investimento da ordem dos 90 milhões de euros.

Num encontro com jornalistas, José António Teixeira, presidente executivo (CEO) da RAR Imobiliária, referiu que a empresa deverá fechar o ano de 2019 com um volume de negócios de 16 milhões de euros e um resultado líquido positivo de 1,5 milhões de euros.