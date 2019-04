RCA: CEMGFA diz que militares portugueses foram "decisivos" no processo de paz

Por Lusa | 17:13

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) afirmou hoje que os militares portugueses desempenharam um papel decisivo no processo de paz da República Centro-Africana (RCA), referindo que ouviu elogios de todas as organizações.

"As nossas as forças têm sido decisivas na consecução do processo de paz na RCA. Há dois meses, a quarta Força Nacional Destacada (FND) esteve envolvida em violentos combates que permitiram desmantelar a UPC e levar à sua rendição, o que foi determinante na assinatura do acordo de paz. Agora, a UPC tem um papel relevante nesse processo", disse o almirante Silva Ribeiro, em declarações à agência Lusa.

O CEMGFA esteve hoje em visita aos militares portugueses que estão na missão de paz das Nações Unidas na RCA, acompanhado pelo Chefe do Estado Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, pelo Chefe do Estado Maior das Força Aérea, general Nunes Borrego, pelo vice-almirante Gouveia e Melo e pelo bispo das Forças Armadas e de Segurança, Rui Valério.