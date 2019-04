RCA: "Militares portugueses são enviados para as missões mais difíceis", Balla Keita

Por Lusa | 02:58

O comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA) afirmou que os militares portugueses são enviados para as missões mais difíceis, explicando que o acordo de paz não resolve tudo no país.

O general Balla Keita, líder da MINUSCA, foi homenageado pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), que visitou as tropas portuguesas na República Centro-Africana (RCA) no sábado.

"É um grande dia para mim, porque estou honrado por receber esta condecoração. Tenho muito respeito pelos portugueses e os seus militares são profissionais, dedicados e ajudaram-me a conseguir muito nesta missão", disse em declarações à agência Lusa.