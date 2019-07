RCA: Ministro diz que militares portugueses fazem a diferença no país

O ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, afirmou que os militares portugueses na República Centro-Africana (RCA) têm "feito a diferença", referindo que foram essenciais para o acordo de paz que foi assinado no país.

"É sempre um grande orgulho ouvir falar das nossas Forças Armadas, porque fazem a diferença. As Forças Armadas Portuguesas, quer no âmbito da missão das Nações Unidas, com a Força de Reação Rápida, que no âmbito da missão da União Europeia, que é a missão de formação das Forças Armadas da RCA, estão a fazer um trabalho exemplar", disse o ministro.

O ministro da Defesa defendeu que a Força de Reação Rápida portuguesa na RCA consegue impor a autoridade das Nações Unidas nos locais onde é chamada a intervir.