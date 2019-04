RCA: MINUSCA acredita que processo de paz tem possibilidades de sucesso

Por Lusa | 05:00

O segundo comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA), afirmou que o acordo de paz tem possibilidades de sucesso, mas alerta que a missão deve continuar no país.

"Julgo que este acordo de paz tem grandes possibilidades de contribuir para uma melhoria. As ações dos principais grupos armados, que punham em causa a segurança das populações, acabaram. O que existe são situações menores, como cobrança de taxas ilegais, mas nada de casos de matarem dezenas de pessoas, como já aconteceu", disse o general Marco Serronha, em declarações à agência Lusa.

A República Centro-Africana (RCA) caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.