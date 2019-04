RCA: Portugal lidera missão internacional que já treinou 3.700 militares

Por Lusa | 05:00

Portugal lidera a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), que envolve 12 países, e que procura reestruturar e dar mais capacidade as Forças Armadas do país, tendo já treinado 3.700 militares.

"Esta é uma missão de treino militar da União Europeia, que começou em setembro de 2016 e já foi renovado o mandato até 2020. A sua missão é reestruturar as Forças Armadas e a Defesa centro-africana, outra área é a educação, para reciclar os quadros do país, e ainda uma área de treino. Já treinamos 3.700 que integram cinco batalhões e destes, 1.200 estão já no terreno para estender a autoridade do Estado a todo o território", disse à agência Lusa o general Hermínio Maio, comandante desta missão.

Esta missão multinacional conta com 12 países, oito da União Europeia e quatro parceiros, sendo liderada desde janeiro de 2018 pelo general português, que vai passar o comando.