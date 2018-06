RCA/Portugal: Próximo contingente militar português parte em setembro

Por Lusa | 02:49

O próximo contingente de militares portugueses na República Centro-Africana (RCA) vai chegar ao território em setembro deste ano, anunciou hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), que faz um balanço "muito positivo" da missão.

"A 4.ª Força Nacional Destacada será composta maioritariamente por paraquedistas. De acordo com o planeamento atual, em início do mês de setembro de 2018 estará no terreno", refere o EMGFA numa resposta à agência Lusa.

Esta força na República Centro-Africana terá a mesma constituição da atual, com um total de 159 militares.