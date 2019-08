Realizador Costa-Gavras distinguido com prémio de carreira Jaeger-LeCoultre em Veneza

O realizador Costa-Gavras foi distinguido com o Prémio Jaeger-LeCoultre 2019 pelo Festival Internacional de Cinema de Veneza, e o seu novo filme será exibido na edição deste ano do certame, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da Bienal de Veneza, organizadora do festival, o filme "Adults in the Room" será exibido fora de competição, na 76.ª edição do certame dedicado ao cinema, que decorre entre 28 de agosto e 07 de setembro.

O prémio, recorda a bienal, é atribuído a "uma personalidade que tenha feito uma contribuição particularmente original para a inovação no cinema contemporâneo".