Realizador Sol de Carvalho recebe Prémio António Loja Neves do cinema lusófono

O filme "Mabata Bata", do realizador moçambicano Sol de Carvalho, é o distinguido da primeira edição do Prémio António Loja Neves, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Cineclubes (FPC), que entrega o galardão no próximo dia 18.

"Este é um prémio que visa homenagear o cinema africano de expressão lusófona e, de forma póstuma, um grande promotor destas cinematografias", lê-se no comunicado da FPC, referindo-se ao realizador, crítico e cineclubista que dá nome ao galardão, atribuído este ano pela primeira vez.

Coproduzido pela Promarte e a Bando à Parte, "Mabata Bata" é "um filme que se destaca pela sensibilidade do seu olhar humanista e solidário e pela atualidade da sua temática, mesclando com inteligência e delicadeza a tradição cultural africana com as feridas recentes e ainda não saradas da guerra civil em Moçambique", disse o júri constituído pela programadora Isabel Santos, o realizador Luís Filipe Rocha e pelo presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso.