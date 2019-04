Receitas da MGM em Macau sobem 23% no primeiro trimestre

Por Lusa | 03:34

A operadora de jogo MGM Resorts apresentou receitas de 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros), no primeiro trimestre, um aumento de 13% face ao período homólogo de 2018, com as receitas de Macau a aumentarem 23%.

De acordo com o comunicado apresentado na segunda-feira pela operadora norte-americana, as receitas em Macau no primeiro trimestre foram de 734 milhões de dólares (658 milhões de euros).

O aumento das receitas homólogas do grupo em Macau, entre janeiro e março, tem grande parte que ver com a abertura do hotel-casino MGM Cotai em 13 de fevereiro de 2018: este 'resort' integrado registou receitas no valor de 301 milhões de dólares, quando no mesmo período do ano passado tinha apresentado 85 milhões de dólares.