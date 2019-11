Receitas do jogo em Macau descem 3,2% em outubro para 2,93 mil milhões de euros

Os casinos de Macau fecharam o mês de outubro com receitas de 26.443 milhões de patacas (2.936 milhões de euros), menos 3,2% do que no mesmo mês do ano passado, foi hoje anunciado.

As receitas brutas acumuladas de janeiro a outubro totalizaram 246.740 milhões de patacas (27.395 milhões de euros), uma diminuição de 1,8% em relação a igual período de 2018, de acordo com os dados publicados na página 'online' da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

No mesmo período de 2018, as receitas brutas acumuladas foram de 251.383 milhões de patacas (cerca de 28 mil milhões de euros).