Receitas do jogo em Macau descem 3,5% em julho para 2,74 mil milhões de euros

Os casinos de Macau terminaram julho com receitas brutas de 24,45 mil milhões de patacas (cerca de três mil milhões de euros), menos 3,5% do que em igual período do ano passado, foi hoje anunciado.

Este é o quarto mês em que os casinos do território registam uma queda das receitas face ao período homólogo de 2018, indicou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Ao mesmo tempo, as receitas brutas acumuladas nos primeiros sete meses do ano registaram um decréscimo de 0,9%, em relação a 2018.