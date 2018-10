Receitas fiscais do setor não petrolífero angolano sobem para 1.400 MEuro em 2018

Por Lusa | 13:28

Angola arrecadou este ano 504,3 mil milhões de kwanzas (1.400 milhões de euros) em receitas de impostos do setor não petrolífero, mais 18% relativamente ao mesmo período de 2017, informou hoje a Administração Geral Tributária (AGT) angolana.

Os dados foram hoje avançados pela diretora da AGT, Edna Kaposso, durante o III Encontro Metodológico dos Grandes Contribuintes, que se realiza em Luanda, subordinado ao tema "Os Desafios ao Sistema Fiscal Angolano".

A responsável da AGT avançou que os grandes contribuintes representam cerca de 82% da arrecadação de receitas do Orçamento Geral do Estado (OGE), tendo sido, de janeiro a setembro, o maior contribuinte o setor de prestação de serviços à indústria petrolífera, com cerca de 32% do montante arrecadado.