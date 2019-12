Recém-nascido encontrado morto numa casa de banho do aeroporto de Manila

Um recém-nascido foi encontrado morto numa casa de banho do aeroporto de Manila, nas Filipinas. Segundo a agência de notícias local citada pela CNN, a menina era um bebé de termo e tinha roupa interior enrolada à volta do pescoço.As autoridades estão a investigar as circunstâncias do acontecimento, tendo pedido acesso às imagens de videovigilância do terminal 3, onde a bebé foi descoberta.As equipas médicas locais ainda aplicaram medidas de reanimação, apesar da menina não apresentar qualquer sinal de vida quando foi descoberta, tendo acabado por declarar o óbito.