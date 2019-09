Reclamações sobre bancos ao Banco de Portugal sobem 6,3% no 1.º semestre para 8.022

As reclamações ao Banco de Portugal aumentaram 6,3% no primeiro semestre para 8.022, face ao período homólogo, sendo o Deutsche Bank o mais reclamado nos depósitos, Bankinter no crédito ao consumo e CTT no crédito à habitação.

Segundo a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental do primeiro semestre, hoje divulgada pelo Banco de Portugal, "em média foram recebidas "1.337 reclamações por mês, um aumento de 5,2% face à média mensal de 2018".

A matéria mais reclamada pelos clientes bancários foram as contas de depósito (o serviço bancário mais comum), que representaram 31,7% do total de reclamações recebidas, e o crédito aos consumidores, neste caso representando 26,8% do total de reclamações, tendo aumentado as queixas de 16 para 18 por cada 100 mil contratos de crédito aos consumidores.