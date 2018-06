Recompra da TAP agravou as responsabilidades do Estado - Tribunal de Contas

Por Lusa | 06:00

O processo de reprivatização e recompra da TAP foi "regular", mas "não o mais eficiente", porque as "sucessivas alterações contratuais" agravaram as "responsabilidades do Estado" e aumentaram a "exposição às contingências adversas da empresa", considera o Tribunal de Contas.

Solicitada pela Assembleia da República para avaliar "a regularidade e a salvaguarda do interesse público" na operação de reprivatização e recompra da TAP, a auditoria do Tribunal de Contas (TdC) recomenda ao Governo que promova "um quadro regulador estável sobre a participação do Estado em empresas de caráter estratégico" e assegure "mecanismos adequados de partilha de riscos, de responsabilidades e de benefícios económicos e financeiros com o parceiro privado".

Ainda defendido pelo Tribunal é que o Ministério das Finanças reforce "os mecanismos de controlo e monitorização das obrigações e responsabilidades do acionista público, com incidência nos principais indicadores de desempenho económico e financeiro da TAP SGPS", de forma a "assegurar a transparência sobre a sustentabilidade do negócio".