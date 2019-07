Recorde do mundo da milha para holandesa Sifan Hassan

A holandesa Sifan Hassan bateu hoje o recorde mundial da milha, com a marca de 4.12,33 minutos, no decorrer do meeting de atletismo do Mónaco, prova da Liga de Diamante.

A corrida, de 1.609 metros, é pouco disputada, por não fazer parte do calendário oficial do atletismo, mas tem tradição nos países britânicos.

O recorde anterior era detido pela russa Svetlana Masterkova desde o meetin de Zurique de 1996, então com 4.12,56.